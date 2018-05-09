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May 9, 2018 / 10:36 AM / in an hour

BRIEF-Coty Reports Q3 Adjusted Earnings Per Share Of $0.13

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Coty Inc:

* . REPORTS THIRD QUARTER FISCAL 2018 RESULTS

* QTRLY LOSS PER SHARE DILUTED - REPORTED $0.10

* QTRLY NET REVENUES OF $2,222.7 MILLION INCREASED 9.4% AS REPORTED

* Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.13

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12, REVENUE VIEW $2.17 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* “CONSUMER BEAUTY DIVISION CONTINUED ITS UNEVEN PERFORMANCE, BUT WITH ENCOURAGING SIGNS OF STABILITY”

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12, REVENUE VIEW $2.17 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CONTINUE TO AIM TO DELIVER MODEST ORGANIC NET REVENUE GROWTH FOR SECOND HALF OF YEAR

* ANNOUNCED A DIVIDEND OF $0.125 PER SHARE, PAYABLE JUNE 14, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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