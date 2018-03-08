BRIEF-Countrywide Says FY Adjusted EBITDA Down 23 Pct To 64.7 Mln Pounds

March 8 (Reuters) - Countrywide Plc:
* FY TOTAL INCOME 671.9 MILLION STG VERSUS 737 MILLION STG AS REPORTED A YEAR AGO
* FY ADJUSTED EBITDA 64.7 MILLION STG VERSUS 83.5 MILLION STG AS REPORTED A YEAR AGO
* BOARD IS NOT RECOMMENDING A DIVIDEND FOR 2017 (2016: 5 PENCE PER SHARE)
* SEES FIRST HALF OF YEAR WILL RESULT IN A REDUCTION IN ADJUSTED EBITDA OF AROUND £10 MILLION
* FY LONDON SALES AND LETTINGS SUMMARY - TOTAL INCOME DOWN 10%; ADJUSTED EBITDA, £11.5 MILLION, DOWN 44%
* HOUSING TRANSACTIONS IN LONDON DECLINED BY 22% DURING 2017 AND SIMILARLY PROPERTIES AVAILABLE FOR RENT FELL BY 20% Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)