April 16 (Reuters) - Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji :

* COURT CANCELS INSOLVENCY PROCEEDINGS FOR VISTAL STOCZNIA REMONTOWA

* SAYS COURT FOUND VISTAL STOCZNIA REMONTOWA PAID ITS CREDITORS AND IS NOT INSOLVENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)