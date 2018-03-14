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March 14, 2018 / 8:19 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Covenant Transportation - For Two Months Ended Feb 28 Average Freight Revenue Per Tractor Increased 6.3%

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Covenant Transportation Group Inc :

* FOR TWO MONTHS ENDED FEB 28, 2018, AVERAGE FREIGHT REVENUE PER TRACTOR INCREASED 6.3% VERSUS LAST YEAR

* “TRUCKLOAD FREIGHT ENVIRONMENT HAS BEEN FAVORABLE DURING Q1 TO DATE”

* FLEET SIZE WAS ESSENTIALLY FLAT FOR FIRST 2 MONTHS OF 2018 VERSUS SAME 2017 PERIOD

* EXPECT TO REPORT CONSOLIDATED EARNINGS FOR Q1 OF 2018 IN A RANGE OF $0.17 TO $0.23 PER DILUTED SHARE

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.14 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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