Healthcare
March 3, 2020 / 9:34 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Covetrus Reports Q4 Loss Per Share Of $0.33, Names Benjamin Wolin CEO

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Covetrus Inc:

* COVETRUS NAMES BENJAMIN WOLIN CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.33

* Q4 SALES $1.0 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $986.3 MILLION

* SEES FY 2020 SALES $4.025 BILLION TO $4.125 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.12 — REFINITIV IBES DATA

* COVETRUS SAYS 2020 FINANCIAL GUIDANCE RANGE ASSUMES NO SIGNIFICANT SUPPLY CHAIN DISRUPTION OR ECONOMIC IMPACT RELATED TO COVID-19

* SEES FY 2020 ADJUSTED EBITDA OF $190 MILLION TO $195 MILLION

* FY2020 REVENUE VIEW $4.14 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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