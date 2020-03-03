BRIEF-Covetrus Reports Q4 Loss Per Share Of $0.33, Names Benjamin Wolin CEO

March 3 (Reuters) - Covetrus Inc:
* COVETRUS NAMES BENJAMIN WOLIN CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 SALES $1.0 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $986.3 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.12 — REFINITIV IBES DATA
* COVETRUS SAYS 2020 FINANCIAL GUIDANCE RANGE ASSUMES NO SIGNIFICANT SUPPLY CHAIN DISRUPTION OR ECONOMIC IMPACT RELATED TO COVID-19
* SEES FY 2020 ADJUSTED EBITDA OF $190 MILLION TO $195 MILLION
* FY2020 REVENUE VIEW $4.14 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: