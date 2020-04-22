Healthcare
April 22, 2020 / 5:41 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Covivio Q1 Revenues Group Share Down At 158 Million Euros

1 Min Read

April 22 (Reuters) - COVIVIO SA:

* DISPOSAL TARGET OF MORE THAN €600M GROUP SHARE IN 2020

* REVENUES AT END-MARCH STOOD AT €158M (€241M AT 100%), COMPARED TO €166M (€249M AT 100%) AT END-MARCH 2019

* Q1 84% OF THE PORTFOLIO MADE UP OF OFFICES AND RESIDENTIAL

* 97.6% OCCUPANCY RATE AND 7-YEAR FIRM AVERAGE MATURITY OF LEASES

* IMPACT OF THE PANDEMIC ON HOTELS: -10% AT LIKE FOR LIKE SCOPE

* Q1 HEALTHY ACTIVITY IN OFFICES (+1.8% AT LIKE FOR LIKE SCOPE) AND RESIDENTIAL (+3.5%)

* THE GROUP HAD €2.5BN IN LIQUIDITY AT END-MARCH, THROUGH €900M IN CASH AND €1.6BN IN UNDRAWN LINES OF CREDIT

* THE GENERAL MEETING HELD TODAY APPROVED THE DISTRIBUTION OF A €4.80 DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below