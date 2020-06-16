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June 16, 2020 / 10:42 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Cox & Kings Says Official Premises Were Not Raided By Enforcement Directorate

1 Min Read

June 16 (Reuters) - Cox & Kings Ltd:

* COX & KINGS LTD SAYS OFFICIAL PREMISES OF COX & KINGS LTD WERE NOT RAIDED BY ENFORCEMENT DIRECTORATE

* COX & KINGS LTD SAYS THERE IS NO WRITTEN COMMUNICATION RECEIVED FROM ENFORCEMENT DIRECTORATE TO CO

* COX & KINGS -FEW RAIDS CARRIED OUT BY ED AT RESIDENTIAL PREMISES OF SUSPENDED DIRECTORS AND ERSTWHILE KEY MANAGERIAL PERSONNEL WHO HAVE RESIGNED

* COX & KINGS -RAIDS WERE CARRIED OUT BY ED IN MATTER OF LOAN AVAILED FROM YES BANK UNDER TENURE OF DIRECTORS WHICH ARE NOW SUSPENDED Source text for Eikon: Further company coverage:

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