Switzerland Market Report
February 26, 2019 / 6:01 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-CPH Chemie Und Papier Holding FY EBIT At CHF 51.6 Mln

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Feb 26 (Reuters) - CPH CHEMIE UND PAPIER HOLDING AG :

* FY NET RESULT AMOUNTED TO CHF 42.3 MILLION

* DIVIDEND OF CHF 1.30 PER SHARE TO BE PROPOSED TOGETHER WITH A SPECIAL DIVIDEND OF CHF 0.50 PER SHARE

* CONSOLIDATED EBITDA FOR THE YEAR WAS RAISED 146.2% TO CHF 83.1 MILLION

* EXPECTS TO SEE A CONTINUATION OF THE PRESENT POSITIVE BUSINESS TRENDS IN THE FIRST HALF OF 2019

* OUTLOOK 2019: NET RESULT EXCLUDING EXTRAORDINARY INFLUENCES IS LIKELY TO BE BROADLY IN LINE WITH PY LEVEL Source text - bit.ly/2VltLwh Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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