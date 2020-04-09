Healthcare
April 9, 2020 / 2:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cramo Withdraws Guidance For 2020 Due To COVID-19

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Cramo Oyj:

* CRAMO PLC WITHDRAWS ITS GUIDANCE FOR 2020 DUE TO UNCERTAINTY RELATED TO COVID-19

* JANUARY-MARCH 2020 HAS DEVELOPED LARGELY IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS. CRAMO’S FINANCIAL PERFORMANCE HAS NOT YET BEEN AFFECTED BY CORONAVIRUS (COVID-19) OUTBREAK

* ON CORONAVIRUS: CORONAVIRUS REPRESENTS SIGNIFICANT UNCERTAINTY FOR REMAINING YEAR

* UNCERTAINTY AND SLOWING WORLD ECONOMY WILL LIKELY DELAY AND REDUCE INVESTMENT DECISIONS, WHICH WILL IMPACT NEGATIVELY ON RENTAL DEMAND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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