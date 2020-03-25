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March 25, 2020 / 3:38 AM / in an hour

BRIEF-Crater Gold Mining To Suspend Production At Crater Mountain Project

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Crater Gold Mining Ltd:

* TO SUSPEND UNTIL FURTHER NOTICE PRODUCTION AT COMPANY’S CRATER MOUNTAIN PROJECT

* WILL CONTINUE TO WORK WITH MINERAL RESOURCES AUTHORITY (MRA) OF PNG FOR RENEWAL OF ML510 MINING LICENCE

* PNG GOVERNMENT NATIONAL STATE OF EMERGENCY PREVENTS CO FROM MOVING EXPATRIATE PERSONNEL IN AND OUT OF PNG FOR FORESEEABLE FUTURE

* TO RETAIN ONLY A COMPLEMENT OF SECURITY AND MAINTENANCE STAFF AT CRATER MOUNTAIN PROJECT

* DURING THIS PERIOD WILL CONTINUE TO WORK WITH MINERAL RESOURCES AUTHORITY (MRA) OF PNG FOR RENEWAL OF ML510 MINING LICENCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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