BRIEF-Crawford & Company Reports Q4 Loss Per Share $0.13

March 5 (Reuters) - Crawford & Co:
* MPANY REPORTS 2019 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS; ISSUES INITIAL 2020 GUIDANCE
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.12 — REFINITIV IBES DATA
* QTRLY REVENUES BEFORE REIMBURSEMENTS OF $247.2 MILLION, COMPARED WITH $263.8 MILLION
* SEES 2020 CONSOLIDATED REVENUES BEFORE REIMBURSEMENTS BETWEEN $1.00 BILLION AND $1.05 BILLION
* SEES 2020 NET INCOME BETWEEN $37.5 AND $42.5 MILLION, OR $0.73 TO $0.83 DILUTED EARNINGS PER CRD-A SHARE
* SEES 2020 NET INCOME BETWEEN $37.5 AND $42.5 MILLION, OR $0.65 TO $0.75 DILUTED EARNINGS PER CRD-B SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: