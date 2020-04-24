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April 24, 2020 / 3:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CRCAM Alpes Provence End-March Consolidated Gross Operating Income Down At EUR 23.9 Million

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April 24 (Reuters) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE:

* END-MARCH NET INCOME OF €14.6 MILLION, DOWN -41.3% IN THE INDIVIDUAL ACCOUNTS

* END-MARCH CONSOLIDATED GROSS OPERATING INCOME EUR 23.9 MILLION VERSUS EUR 35.7 MILLION YEAR AGO

* END-MARCH CONSOLIDATED NET BANKING INCOME EUR 91 MILLION VERSUS EUR 101.7 MILLION YEAR AGO

* END MARCH BASEL 3 LIQUIDITY RATIO 113.6%

* COVID-19: EXPECTS IMPACTS ON ITS REVENUES, COST OF RISK, EARNINGS AND THE VALUATION OF ITS INVESTMENTS AND HOLDINGS Source text: bit.ly/2Vx6FWp Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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