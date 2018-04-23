BRIEF-Crcam Nord De France Q1 IFRS Consolidated Gross Operating Profit Down At 41.6 Million Euros

April 23 (Reuters) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE SC:
* Q1 IFRS CONSOLIDATED NET BANKING INCOME EUR 142.4 MILLION VERSUS EUR 146.8 MILLION YEAR AGO
* Q1 IFRS CONSOLIDATED GROSS OPERATING PROFIT EUR 41.6 MILLION VERSUS EUR 47.4 MILLION YEAR AGO
* Q1 IFRS CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE EUR 23.3 MILLION VERSUS EUR 29.1 MILLION YEAR AGO
* END-MARCH CET1 BASEL III NON-PHASED RATIO AT 19.3 PERCENT VERSUS 18.5 PERCENT YEAR AGO
* Q1 COST OF RISK AT EUR 2.8 MILLION VERSUS EUR 3 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)