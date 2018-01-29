FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Financials
January 29, 2018 / 3:58 PM / in 11 hours

BRIEF-CRCAM Toulouse Q4 Gross Operating Income Up At 19.9 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Crcam Toulouse 31 Sc:

* Q4 NET BANKING INCOME EUR 61.2‍​ MILLION VERSUS EUR 59.0 MILLION YEAR AGO

* Q4 GROSS OPERATING INCOME EUR 19.9‍​ MILLION VERSUS EUR 17.3 MILLION YEAR AGO

* BASEL 3 SOLVENCY RATIO AT DEC 31, 2017 ESTIMATED AT 17.63 PERCENT VERSUS 16.88 PERCENT YEAR AGO

* FY CONS. NET INCOME GROUP SHARE EUR ‍​62.0 MILLION VERSUS EUR 72.4 MILLION YEAR AGO

* COST OF RISK AT END-Q4 EUR 2.2 MILLION VERSUS EUR 4.8 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.