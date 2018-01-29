BRIEF-CRCAM Toulouse Q4 Gross Operating Income Up At 19.9 Million Euros

Jan 29 (Reuters) - Crcam Toulouse 31 Sc:
* Q4 NET BANKING INCOME EUR 61.2 MILLION VERSUS EUR 59.0 MILLION YEAR AGO
* Q4 GROSS OPERATING INCOME EUR 19.9 MILLION VERSUS EUR 17.3 MILLION YEAR AGO
* BASEL 3 SOLVENCY RATIO AT DEC 31, 2017 ESTIMATED AT 17.63 PERCENT VERSUS 16.88 PERCENT YEAR AGO
* FY CONS. NET INCOME GROUP SHARE EUR 62.0 MILLION VERSUS EUR 72.4 MILLION YEAR AGO
* COST OF RISK AT END-Q4 EUR 2.2 MILLION VERSUS EUR 4.8 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)