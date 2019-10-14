Switzerland Market Report
October 14, 2019 / 5:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Crealogix To Issue Convertible Bond Of CHF 20 Mln

1 Min Read

Oct 14 (Reuters) - CREALOGIX HOLDING AG:

* CREALOGIX ANNOUNCES THE ISSUE OF A CONVERTIBLE BOND IN THE MINIMUM AMOUNT OF CHF 20 MILLION WITH POSSIBILITY TO INCREASE THE TOTAL AMOUNT UP TO CHF 25 MILLION

* NET PROCEEDS WILL BE USED FOR REFINANCING OF CONVERTIBLE BOND ISSUED IN 2015, FINANCING OF POSSIBLE ACQUISITIONS, AND FOR GENERAL FUNDING PURPOSES

* CONVERTIBLE BOND INCREASES CREALOGIX’S FINANCIAL AND STRATEGIC FLEXIBILITY

* FINAL TERMS (ISSUE AMOUNT, COUPON AND CONVERSION PRICE) ARE EXPECTED TO BE FIXED AND COMMUNICATED ON 30 OCTOBER 2019

* CONVERTIBLE BOND WILL BE ISSUED WITH A 5-YEAR TERM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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