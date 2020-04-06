Healthcare
April 6, 2020 / 10:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Credit Agricole Steps Up Support For Farmers During Health Crisis

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Credit Agricole SA:

* CREDIT AGRICOLE IS STEPPING UP ITS SUPPORT FOR FARMERS DURING THE CRISIS

* SUSPENSION OF LOAN REPAYMENTS AT NO ADDITIONAL COST (EXCLUDING INTEREST OF ORIGINAL CONTRACT), INCLUDING AGRICULTURAL EQUIPMENT FINANCING (AGILOR LOANS)

* DUE TO CORONAVIRUS: ACCELERATED PROCEDURES FOR LOAN APPROVAL IN LESS THAN 5 DAYS FOR MOST URGENT SITUATIONS

* POSTPONEMENT OF PAYMENT DEADLINES FOR EQUIPMENT OR REAL ESTATE LEASES FOR UP TO 6 MONTHS WITHOUT ANY RATE INCREASE OR MANAGEMENT FEES

* ARRANGEMENT OF FACTORING CONTRACTS FOR CUSTOMERS, ON A CASE-BY-CASE BASIS, WITHOUT PROCESSING FEES

* GOVERNMENT-GUARANTEED INTEREST-FREE LOANS WITHOUT PROCESSING FEES (EXCLUDING GOVERNMENT GUARANTEE FEES) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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