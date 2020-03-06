Healthcare
March 6, 2020 / 5:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Credit Agricole Takes Customer Support Measures On Coronavirus

1 Min Read

March 6 (Reuters) - CREDIT AGRICOLE SA:

* ON CORONAVIRUS: CREDIT AGRICOLE TAKES ACTION TO ACCOMPANY ITS CUSTOMERS

* ON CORONAVIRUS: IMPLEMENT A FAST-TRACK CREDIT APPROVAL PROCEDURE IN LESS THAN 5 DAYS FOR URGENT CASES

* ON CORONAVIRUS: ALLOW CREDIT PAYMENTS TO BE DEFERRED FOR UP TO 6 MONTHS

* ON CORONAVIRUS: ELIMINATE PENALTIES AND ADDITIONAL COSTS FOR EXTENSIONS OF MATURITY AND CREDIT FROM CUSTOMERS

* ON CORONAVIRUS: SPEED UP THE CLAIMS HANDLING PROCESS FOR INSURED CLIENTS Source text: bit.ly/2PSHz0R Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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