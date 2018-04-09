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April 9, 2018 / 1:05 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Crescent Point Energy Issues Statement To Address Cation Capital's Nomination Of 4 Candidates To Crescent Point's Board

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Crescent Point Energy Corp:

* CRESCENT POINT ENERGY ISSUES STATEMENT TO ADDRESS CATION CAPITAL’S NOMINATION OF 4 CANDIDATES TO CRESCENT POINT’S BOARD

* YEAR PLAN ARE ON TRACK TO GROW PRODUCTION ON A PER SHARE BASIS WITHIN CASH FLOW

* URGES SHAREHOLDERS TO CAST THEIR VOTE ON WHITE PROXY CARD AND CONTINUE TO SUPPORT NOMINEES PUT FORTH BY CO

* AS PART OF ROBUST RENEWAL PROCESS, ALSO PLAN TO ADD AN ADDITIONAL NEW INDEPENDENT DIRECTOR IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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