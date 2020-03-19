Healthcare
March 19, 2020 / 7:56 AM / Updated 3 minutes ago

BRIEF-Crest Nicholson Cancels Dividend, Draws Down Credit

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Crest Nicholson Holdings PLC:

* CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC - GOVERNMENT GUIDANCE ON COVID-19 TO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON VISITOR LEVELS OVER AN UNCLEAR TIMELINE

* CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC - TO CANCEL ITS FINAL DIVIDEND OF 21.8 PENCE PER SHARE, OTHERWISE PAYABLE ON 9 APRIL 2020

* CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC - SUSPENDING ALL EXISTING FINANCIAL GUIDANCE UNTIL BOTH SEVERITY AND DURATION OF COVID-19 IMPACT BECOMES CLEARER.

* CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC - MADE ARRANGEMENTS TO FULLY DRAW ITS £250M REVOLVING CREDIT FACILITY, RESULTING IN AVAILABLE CASH OF £185M. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below