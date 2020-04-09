Healthcare
April 9, 2020 / 4:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Crest Nicholson Says Three-Quarters Of Workforce Now Furloughed

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Crest Nicholson Holdings PLC:

* CREST NICHOLSON HDGS - COVID-19 UPDATE

* CREST NICHOLSON - MOST OF OUR SITES AND OPERATIONS HAVE BEEN CLOSED FOR SOME TIME WITH FINAL ARRANGEMENTS FOR A FULL SHUTDOWN CONCLUDING THIS WEEK

* CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC - AROUND THREE-QUARTERS OF OUR WORKFORCE IS NOW FURLOUGHED UNDER GOVERNMENT’S JOB RETENTION SCHEME

* CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC - RECEIVED CONFIRMATION OF A QUALIFYING CREDIT ASSESSMENT FOR PURPOSES OF APPLYING FOR COVID CORPORATE FINANCING FACILITY

* CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC - HAS BECOME IMPRACTICAL TO MAINTAIN OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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