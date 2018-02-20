FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 20, 2018 / 12:14 PM / in 14 hours

BRIEF-Crestwood Announces Qtrly Net Loss Per Limited Partner Unit $ 2.01

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Crestwood Equity Partners Lp:

* CRESTWOOD ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS; PROVIDES 2018 GROWTH OUTLOOK

* CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP - QTRLY NET LOSS PER LIMITED PARTNER UNIT $ 2.01

* CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP - SEES 2018 ADJUSTED EBITDA OF $390 MILLION TO $420 MILLION

* CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP - QTRLY TOTAL REVENUE $ 1,246.9 MILLION VERSUS $ 795 MILLION

* CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP - SEES 2018 NET INCOME OF $35 TO $65 MILLION

* CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP - SEES 2018 MAINTENANCE CAPITAL SPENDING IN RANGE OF $15 MILLION TO $20 MILLION

* CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP - “EXPECT 2018 CASH FLOW WILL BE APPROXIMATELY 10% ABOVE 2017”

* CRESTWOOD EQUITY PARTNERS - QTRLY AVERAGE NATURAL GAS GATHERING VOLUMES WERE 1.1 BCF/D, OR 23% ABOVE Q4 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.