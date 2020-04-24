Healthcare
April 24, 2020 / 2:30 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Creval Shareholders Approved Reverse Split Of Bank's Ordinary Shares And Liability Action

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Banca Piccolo Credito Valtellinese SpA :

* SHAREHOLDERS APPROVED REVERSE SPLIT OF BANK’S OUTSTANDING COMMON STOCKS, WITHOUT NOMINAL VALUE, BASED ON A RATIO OF NO. 1 ORDINARY SHARE EVERY NO. 100 OUTSTANDING ORDINARY SHARES

* TO BRING CORPORATE LIABILITY ACTION AGAINST CERTAIN FORMER DIRECTORS, STATUTORY AUDITORS AND TOP MANAGERS IN OFFICE BETWEEN 2008 AND 2016

* LIABILITY ACTION IS IN RELATION TO MANAGEMENT FACTS AND/OR CONDUCTS, SPECIFICALLY REGARDING GRANTED LOANS, BREACHING PRINCIPLES OF PRUDENT AND SOUND MANAGEMENT. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below