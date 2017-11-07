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#Financials
November 7, 2017 / 7:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Creval wants to solve non-performing loan problem definitively - conf call

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - CREVAL:

* PROCESS FOR SALE OF 1.6 BILLION EURO NON-PERFORMING LOANS WITH GACS HAS STARTED, PRICES EXPECTED BETWEEN 30-35 PERCENT OF GROSS BOOK VALUE - GENERAL MANAGER (NOT CEO)‍​‍​

* EXPECTS PRICES FOR SALE OF FURTHER 500 MILLION EUROS OF NON-PERFORMING LOANS AT 20-25 PERCENT OF GROSS BOOK VALUE - CONF CALL‍​‍​

* EXPECTS COST OF RISK AT 2020 AT 64 BASIS POINTS - CONF CALL

* WANTS TO SOLVE NON-PERFORMING LOAN PROBLEM DEFINITIVELY - GENERAL MANAGER Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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