BRIEF-CRH cuts costs, eyes future stimulus measures

April 22 (Reuters) - CRH PLC:
* POSITIVE START TO YEAR; Q1 LIKE-FOR-LIKE SALES +3%
* IMPACT OF COVID-19 VISIBLE SINCE MID-MARCH; ACTIVELY MONITORING SITUATION
* 2020 OUTLOOK IS UNCERTAIN & CANNOT BE REASONABLY ESTIMATED AT THIS TIME
* COMPREHENSIVE MITIGATING ACTIONS BEING IMPLEMENTED ACROSS GROUP
* SUSPENSION OF ALL NON-ESSENTIAL & DISCRETIONARY EXPENDITURE, RESTRICING CAPEX TO ESSENTIAL MAINTANANCE
* REDUCING WORKING CAPITAL IN LINE WITH LOWER ACTIVITY LEVELS, SIGNICIANCT COST AND RESTRUCTURING
* TEMPORARY LAY-OFFS & FURLOUGH ARRANGEMENTS IN AFFECTED AREAS, 25% SALARY REDUCTION FOR LEADERSHIP TEAM
* STRONG FINANCIAL POSITION; OVER $6 BILLION OF CASH & CASH EQUIVALENTS
* POSITIVE LONG-TERM PROSPECTS; EXPECTED BENEFICIARIES OF ANY FUTURE STIMULUS MEASURES
* FINAL DIVIDEND PROPOSED; SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL AT TOMORROW’S AGM
* HEALTHY BACKLOGS AND A FAVOURABLE BIDDING ENVIRONMENT CONTINUE TO PROVIDE SUPPORT FOR OUR N.AMERICA BUSINESS
* Q1 LIKE-FOR-LIKE SALES FOR OUR AMERICAS MATERIALS OPERATIONS WERE 8% AHEAD OF 2019
* EUROPEAN MATIERALS SALES IN Q1 WERE BROADLY IN LINE WITH SAME PERIOD IN 2019, BUILDING PRODUCTS +3% Y/Y
* BOARD HAS DECIDED TO POSTPONE GROUP’S SHARE BUYBACK PROGRAMME UNTIL FURTHER NOTICE Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)