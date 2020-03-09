Healthcare
March 9, 2020 / 9:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Crinetics Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share Of $0.60

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Crinetics Pharmaceuticals Inc:

* CRINETICS PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* CRINETICS PHARMACEUTICALS INC QUARTERLY LOSS PER SHARE $0.60

* CRINETICS PHARMACEUTICALS INC QUARTERLY GRANT REVENUES $321,000 VERSUS $781,000

* CRINETICS PHARMACEUTICALS - EXPECTS THAT CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WILL FUND CURRENT OPERATING PLAN INTO SECOND HALF OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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