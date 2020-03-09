BRIEF-Crinetics Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share Of $0.60

March 9 (Reuters) - Crinetics Pharmaceuticals Inc:
* CRINETICS PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* CRINETICS PHARMACEUTICALS INC QUARTERLY LOSS PER SHARE $0.60
* CRINETICS PHARMACEUTICALS INC QUARTERLY GRANT REVENUES $321,000 VERSUS $781,000
* CRINETICS PHARMACEUTICALS - EXPECTS THAT CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS WILL FUND CURRENT OPERATING PLAN INTO SECOND HALF OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: