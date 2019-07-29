BRIEF-Crispr Therapeutics Posts Q2 Loss Per Share Of $1.01

July 30 (Reuters) - CRISPR Therapeutics AG:
* CRISPR THERAPEUTICS PROVIDES BUSINESS UPDATE AND REPORTS SECOND QUARTER 2019 FINANCIAL RESULTS
* CRISPR THERAPEUTICS AG - ENROLLING IN PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF CTX110™, TARGETING CD19+ MALIGNANCIES
* ENROLLMENT IN BOTH PHASE 1/2 STUDIES OF CTX001 IN PATIENTS WITH TDT AND IN PATIENTS WITH SEVERE SCD IS ONGOING
* EXPECTS TO OBTAIN PRELIMINARY SAFETY AND EFFICACY DATA IN LATE 2019 FROM PHASE 1/2 STUDIES OF CTX001 Source text for Eikon: Further company coverage: