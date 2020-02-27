BRIEF-Crocs, Inc. Reports Q4 Earnings Per Share $0.29

Feb 27 (Reuters) - Crocs Inc:
* CROCS, INC. REPORTS RECORD REVENUES FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019; FULL YEAR OPERATING INCOME INCREASED 104.4%; OPERATING MARGIN IMPROVED TO 10.5%; FULL YEAR EPS INCREASED TO $1.66
* Q4 ADJUSTED PRO FORMA EARNINGS PER SHARE $0.12 EXCLUDING ITEMS
* Q4 REVENUE $263 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $260.1 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.08 — REFINITIV IBES DATA
* SEES REVENUES FOR Q1 NEGATIVELY IMPACTED BY ABOUT $20 TO $30 MILLION DUE TO DISRUPTIONS TO ASIA BUSINESS FROM COVID-19
* MANY OF OUR PARTNER STORES IN CHINA ARE CLOSED TEMPORARILY
* CROCS - SEES 2020 REVENUES WILL BE NEGATIVELY IMPACTED BY $40 TO $60 MILLION AS A RESULT OF DISRUPTIONS TO ASIA BUSINESS FROM CORONAVIRUS
* ALSO SEEING BROADER CORONAVIRUS IMPACT AS WE ARE EXPERIENCING TRAFFIC DECLINES THROUGHOUT MANY OF OUR KEY COUNTRIES IN ASIA
* FY REVENUE VIEW $1.38 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: