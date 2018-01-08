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January 8, 2018 / 11:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Crocs Says Expects Q4 Revenue Between $195 Mln And $198 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Crocs Inc:

* SEES Q4 REVENUE BETWEEN $195 MILLION AND $198 MILLION

* Q4 REVENUE VIEW $186.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - COMPANY CONTINUES TO EXPECT 2017 REVENUES TO BE DOWN LOW SINGLE DIGITS COMPARED TO $1.036 BILLION IN 2016

* - INCREASING Q4 EXPECTED GROSS MARGIN GUIDANCE BY 200 BASIS POINTS FROM APPROXIMATELY 43% TO APPROXIMATELY 45%

* CROCS, INC. INCREASES FOURTH QUARTER 2017 GUIDANCE; ANNOUNCES PARTICIPATION IN THE 20TH ANNUAL ICR CONFERENCE

* - CONTINUES TO EXPECT GROSS MARGIN FOR 2017 TO BE APPROXIMATELY 50%

* FY2017 REVENUE VIEW $1.01 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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