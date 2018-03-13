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Market News
March 13, 2018 / 1:17 PM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Cross-Licensing Agreement Signed Between NetEase Cloud Music And AliMusic

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Alibaba Group Holding Ltd:

* NETEASE CLOUD MUSIC SAYS CO, ALIMUSIC JOINTLY ENTERED INTO A CROSS-LICENSING AGREEMENT WITH RESPECT TO MUSIC COPYRIGHTS​

* NETEASE CLOUD MUSIC - TO SUBLICENSE PREMIER MUSIC COPYRIGHTS OWNED BY EE-MEDIA, AVEX, FORWARD MUSIC, HIM INTERNATIONAL MUSIC, AND OTHERS TO ALIMUSIC​

* NETEASE CLOUD MUSIC - ALIMUSIC TO SUBLICENSE PREMIER MUSIC COPYRIGHTS OWNED BY ROCK RECORDS CO., SM ENTERTAINMENT, BMG, OTHERS TO CO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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