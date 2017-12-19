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#Market News
December 19, 2017 / 2:16 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Crown Holdings Announces Acquisition Of Signode Industrial Group Holdings

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Crown Holdings Inc:

* CROWN HOLDINGS ANNOUNCES ACQUISITION OF SIGNODE INDUSTRIAL GROUP HOLDINGS

* CROWN HOLDINGS INC - DEAL FOR ‍A CASH TRANSACTION VALUED AT $3.91 BILLION​

* CROWN HOLDINGS INC - ‍DEBT FINANCING HAS BEEN FULLY COMMITTED IN SUPPORT OF TRANSACTION​

* CROWN HOLDINGS INC - DEAL TO “SIGNIFICANTLY INCREASE FREE CASH FLOW”

* CROWN HOLDINGS SAYS ENTERED INTO AGREEMENT TO ACQUIRE SIGNODE INDUSTRIAL GROUP HOLDINGS FROM CARLYLE GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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