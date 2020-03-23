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March 23, 2020 / 5:43 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Crown Resorts Says Crown Melbourne, Crown Perth Ceased Gaming & Other Activities

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Crown Resorts Ltd:

* CROWN MELBOURNE AND CROWN PERTH ENTERTAINMENT COMPLEXES HAVE CEASED GAMING ACTIVITIES

* CROWN ASPINALLS IN UNITED KINGDOM HAS ALSO CEASED OPERATIONS

* HOTEL ACCOMMODATION WILL CONTINUE TO BE PROVIDED IN A REDUCED CAPACITY

* IN RESPONSE TO COVID-19 UPDATES REVISED OPERATING CONDITIONS

* CROWN MELBOURNE, CROWN PERTH ENTERTAINMENT COMPLEXES CEASED FOOD & BEVERAGE, BANQUETING & CONFERENCE FACILITIES OTHER THAN TAKEAWAYS Source text for Eikon: Further company coverage:

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