BRIEF-Crown Resorts Signs Divestment Deals To Reduce Debt

Dec 14 (Reuters) - Crown Resorts Ltd:
* TO SELL INTEREST IN PART OF PROPERTY, OPERATIONS AT ELLERSTON FOR $62.5 MILLION TO CONSOLIDATED PRESS, ENTITY OF GRETEL PACKER
* UNIT TO SELL STAKE IN 34.6 ACRE VACANT SITE ON LAS VEGAS BOULEVARD FOR $300 MILLION TO UNIT OF WYNN RESORTS
* UNIT RECEIVED DISTRIBUTION OF 4.2 MILLION CAESARS ENTERTAINMENT CORP SHARES; CO TO SELL ITS CAESARS SHARES VALUED AT $54 MILLION
* REACHED IN-PRINCIPLE AGREEMENT TO SELL 2 FLOORS OF CROWN SYDNEY RESIDENCES AT CROWN SYDNEY HOTEL RESORT FOR $60 MILLION TO JAMES PACKER
* CONFIRMS IT‘S IN DISCUSSIONS WITH CROWNBET MANAGEMENT TEAM ON POTENTIAL SALE OF CROWN‘S 62 PERCENT INTEREST IN CROWNBET FOR $150 MILLION
* CROWN‘S SHARE OF GROSS PROCEEDS FROM LAS VEGAS BOULEVARD DEAL EXPECTED TO BE ABOUT US$264 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: