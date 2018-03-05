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Market News
March 5, 2018 / 7:21 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-CSI Compressco Offers $350 Million Senior Secured First Lien Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - CSI Compressco LP:

* CSI COMPRESSCO LP ANNOUNCES OFFERING OF $350 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED FIRST LIEN NOTES

* CSI COMPRESSCO LP - ‍COMMENCED PRIVATE OFFERING, WITH UNIT, OF $350 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED FIRST LIEN NOTES DUE 2025​

* CSI COMPRESSCO-TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO REPAY OUTSTANDING BORROWINGS UNDER EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY, TERMINATE THAT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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