Healthcare
May 5, 2020 / 11:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CSL Says Unit To Begin Onshore Development Of Anti-SARS-CoV-2 Plasma Product

1 Min Read

May 6 (Reuters) - CSL Ltd:

* UNIT CSL BEHRING AUSTRALIA TO BEGIN ONSHORE DEVELOPMENT OF ANTI-SARS-COV-2 PLASMA PRODUCT

* PRODUCT WILL BE DEVELOPED USING DONATIONS OF PLASMA MADE IN AUSTRALIA BY PEOPLE WHO HAVE RECOVERED FROM COVID-19

* EXPECTS UPTO 800 PLASMA DONATIONS NEEDED TO PRODUCE SUFFICIENT COVID-19 IMMUNOGLOBULIN TO TREAT 50-100 SERIOUSLY ILL PEOPLE UNDER CLINICAL TRIAL

* PRODUCT TO TREAT PEOPLE WITH SERIOUS COMPLICATIONS OF COVID-19, PARTICULARLY THOSE WHOSE ILLNESS IS PROGRESSING TOWARDS NEED FOR VENTILATION Source: bit.ly/35ydfPM Further company coverage:

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