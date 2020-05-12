BRIEF-CSR Says Covid-19 Had Minimal Impact On FY20 Result

May 12 (Reuters) - CSR Ltd:
* COVID-19 HAD MINIMAL IMPACT ON YEM20 RESULT
* NO EARNINGS GUIDANCE FOR YEM21 TO BE PROVIDED FOR CSR GROUP DUE TO UNCERTAINTY FROM COVID-19
* CEO, CFO AND SENIOR EXECS FORFEIT YEM20 SHORT-TERM INCENTIVE BONUS
* ANTICIPATES THERE WILL BE IMPACT ON ACTIVITY IN KEY MARKETS IN YEM21
* BEEN ABLE TO KEEP OUR SITES FULLY OPERATIONAL & MINIMISE DISRUPTIONS FOR CUSTOMERS
* NO EARNINGS GUIDANCE FOR YEM21 TO BE PROVIDED DUE TO COVID-19 UNCERTAINTY
* NET CASH ON BALANCE SHEET $95 MILLION AT MARCH-END; TO STRENGTHEN LIQUIDITY WITH EXTRA $200 MILLION IN FACILITIES SECURED IN MAY
* ANNOUNCES SIGNIFICANT INCREASE TO FORWARD HEDGE POSITION FOR ALUMINIUM FOR YEM21-23 Source text for Eikon: Further company coverage: