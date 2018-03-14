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March 14, 2018 / 10:05 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Ctrip Reports ‍Diluted Earnings Per Ads Were Rmb0.88 (Us$0.14) For Q4

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Ctrip.Com International Ltd:

* CTRIP REPORTS UNAUDITED FOURTH QUARTER AND FULL YEAR OF 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE RMB 6.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 6.37 BILLION

* ‍GROSS MARGIN WAS 83% FOR Q4 OF 2017, IMPROVING FROM 78% FOR SAME PERIOD OF 2016​

* ‍DILUTED EARNINGS PER ADS WERE RMB0.88 (US$0.14) FOR Q4 OF 2017​

* ‍FOR Q1 2018, EXPECTS NET REVENUE GROWTH TO CONTINUE AT A YEAR-ON-YEAR RATE OF APPROXIMATELY 9-11%​

* ‍NON-GAAP DILUTED EARNINGS PER ADS WERE RMB1.56 (US$0.24) FOR Q4 OF 2017​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW CNY 1.03, REVENUE VIEW CNY 6.37 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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