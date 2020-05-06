Healthcare
May 6, 2020 / 5:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CTT: Full Impacts Of Covid-19 On FY20 Can't Currently Be Accurately And Reliably Quantified

1 Min Read

May 6 (Reuters) - CTT Correios de Portugal SA:

* SAYS MAIL VOLUMES STRONGLY AFFECTED BY RESTRICTIONS ON OPERATIONS AND MOVEMENT OF CARGO, BUSINESSES AND INDIVIDUALS DUET TO COVID-19 PANDEMIC

* SEVERAL LARGE CLIENTS’ STATEMENTS DELIVERIES AND ADVERTISING MAIL CAMPAIGNS WERE DELAYED OR CANCELLED IN MAR-20

* REGISTERED MAIL WAS AFFECTED BY DELAYS IN TAX NOTICES AND NOTIFICATIONS FROM COURTS IN MAR-20

* CTT SEES DOUBLE-DIGIT ADDRESSED MAIL VOLUMES DECLINE FOR FY2020

* SAYS REVISES CAPEX GUIDANCE DOWNWARDS TO 30 MILLION EUROS FOR 2020 WHILE MAINTAINING INVESTMENTS IN EXPRESS & PARCELS AUTOMATION

* THE FULL IMPACTS OF COVID-19 ON FY 20 REVENUES AND EARNINGS GUIDANCE CURRENTLY CAN'T BE ACCURATELY AND RELIABLY QUANTIFIED Source text: bit.ly/3ccldR4 Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below