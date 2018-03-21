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March 21, 2018 / 11:26 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-‍Cubic Transportation And John Laing Reach Financial Close and Executed Agreement With MBTA

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Cubic Corp:

* CUBIC | JOHN LAING CONSORTIUM CLOSES FINANCING WITH MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY​ (MBTA) FOR NEXT-GENERATION FARE PAYMENT SYSTEM

* CUBIC CORP - ‍CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS AND JOHN LAING REACHED FINANCIAL CLOSE & EXECUTED AGREEMENT WITH MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY​

* CUBIC CORP - ‍PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP INCLUDES IMPLEMENTATION AND OPERATION OF A NEW FARE PAYMENT SYSTEM​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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