BRIEF-‍Cubic Transportation And John Laing Reach Financial Close and Executed Agreement With MBTA

March 21 (Reuters) - Cubic Corp:
* CUBIC | JOHN LAING CONSORTIUM CLOSES FINANCING WITH MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MBTA) FOR NEXT-GENERATION FARE PAYMENT SYSTEM
* CUBIC CORP - CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS AND JOHN LAING REACHED FINANCIAL CLOSE & EXECUTED AGREEMENT WITH MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY
* CUBIC CORP - PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP INCLUDES IMPLEMENTATION AND OPERATION OF A NEW FARE PAYMENT SYSTEM Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)