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March 16, 2018 / 9:30 PM / in 43 minutes

BRIEF-Cumberland Pharmaceuticals- Entered Agreement With Gastro-Entero Logic To Acquire Assets Associated With Omeclamox((Reg))-Pak

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Cumberland Pharmaceuticals Inc :

* CUMBERLAND PHARMACEUTICALS-ON MARCH 13, ENTERED AGREEMENT WITH GASTRO-ENTERO LOGIC, LLC TO ACQUIRE ASSETS ASSOCIATED WITH OMECLAMOX -PAK

* CUMBERLAND - HAS REMOVED OBLIGATION TO PROVIDE GEL WITH ROYALTY PAYMENTS BASED ON GROSS MARGIN AS WELL AS FEES FOR OVERSEEING PRODUCT’S MANUFACTURING

* CUMBERLAND PHARMACEUTICALS SAYS IS NOW RESPONSIBLE FOR MAINTAINING FDA APPROVAL AND FOR OVERSEEING OMECLAMOX -PAK 'S PACKAGING - SEC FILING Source text (bit.ly/2FPnbH8) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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