Healthcare
March 23, 2020 / 9:49 PM / Updated 4 minutes ago

BRIEF-Cumberland Pharmaceuticals Inc - Initiative Designed To Help Address Potential Antibiotic Shortages

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Cumberland Pharmaceuticals Inc:

* CUMBERLAND PHARMACEUTICALS ANNOUNCES INITIATIVE TO EXPAND AVAILABILITY OF VIBATIV® TO TREAT HOSPITAL-ACQUIRED & VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA RESULTING FROM CORONAVIRUS INFECTIONS

* CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC - INITIATIVE DESIGNED TO HELP ADDRESS POTENTIAL ANTIBIOTIC SHORTAGES

* CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC - RESPONSE TO COVID-19 CRISIS INCLUDES SPECIAL SUPPLY ARRANGEMENTS FOR U.S. HOSPITALS

* CUMBERLAND PHARMA - FINANCIAL ARRANGEMENTS BEING OFFERED BY CUMBERLAND INCLUDE EXTENDED PAYMENT TERMS FOR DIRECT ACCOUNT PURCHASES OF VIBATIV Source text for Eikon: Further company coverage:

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