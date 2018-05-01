BRIEF-Cummins Reports Q1 Earnings Per Share $1.96

May 1 (Reuters) - Cummins Inc:
* CUMMINS ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS; RAISES OUTLOOK FOR 2018
* Q1 REVENUE $5.6 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $5.19 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.93 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FULL YEAR EBITDA IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 15.4 PERCENT TO 15.8 PERCENT OF SALES
* Q1 DILUTED EPS NEGATIVELY IMPACTED BY $0.47 AS A RESULT OF DISCRETE TAX CHARGES
* Q1 DILUTED EPS NEGATIVELY IMPACTED BY $0.87 REFLECTING COST OF A PRODUCT CAMPAIGN
* CUMMINS - EXCLUDING IMPACT OF Q1 CHARGE FOR PRODUCT CAMPAIGN, FULL YEAR EBITDA IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 16.2 PERCENT TO 16.6 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: