BRIEF-Cummins Reports Q1 Earnings Per Share Of $3.41

April 28 (Reuters) - Cummins Inc:
* Q1 REVENUE $5.0 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $4.88 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $2.17 — REFINITIV IBES DATA
* DUE TO UNCERTAINTY RELATED TO CORONAVIRUS PANDEMIC, IS NOT PROVIDING REVENUE OR PROFITABILITY GUIDANCE FOR 2020
* CUMMINS - DOES EXPECT SIGNIFICANT IMPACT TO Q2 RESULTS DUE TO DISRUPTIONS ACROSS CUSTOMER AND SUPPLIER OPERATIONS AND LOWER END MARKET DEMAND
* LOWERING 2020 TARGETED CAPITAL EXPENDITURES BY MORE THAN 25 PERCENT AS COMPARED TO 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: