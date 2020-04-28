Healthcare
April 28, 2020 / 11:42 AM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Cummins Reports Q1 Earnings Per Share Of $3.41

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Cummins Inc:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $3.41

* Q1 REVENUE $5.0 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $4.88 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $2.17 — REFINITIV IBES DATA

* DUE TO UNCERTAINTY RELATED TO CORONAVIRUS PANDEMIC, IS NOT PROVIDING REVENUE OR PROFITABILITY GUIDANCE FOR 2020

* CUMMINS - DOES EXPECT SIGNIFICANT IMPACT TO Q2 RESULTS DUE TO DISRUPTIONS ACROSS CUSTOMER AND SUPPLIER OPERATIONS AND LOWER END MARKET DEMAND

* PLANNING FOR WEAK DEMAND LEVELS TO PERSIST FOR SOME TIME

* LOWERING 2020 TARGETED CAPITAL EXPENDITURES BY MORE THAN 25 PERCENT AS COMPARED TO 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below