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June 3, 2020 / 8:47 AM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Curasan Opening Of Insolvency Proceedings On Assets

1 Min Read

June 3 (Reuters) - CURASAN AG:

* OPENING OF INSOLVENCY PROCEEDINGS ON THE ASSETS OF CURASAN AG

* SAYS ON 1 JUNE 2020 LOCAL COURT ASCHAFFENBURG HAS OPENED INSOLVENCY PROCEEDINGS ON ASSETS OF CURASAN AG

* CURRENT SOLE MEMBER OF MANAGEMENT BOARD DR. ALEXANDER BARATTA WILL REMAIN CEO OF COMPANY

* DATE FOR CREDITORS’ MEETING IN FORM OF REPORT AND AUDIT DATE IS SET FOR TUESDAY, 14 JULY 2020

* BUSINESS OPERATIONS OF COMPANY WILL BE CONTINUED IN FULL AS BEFORE

* ISSUER HAS RECEIVED OFFERS FROM INVESTORS WHICH ARE BEING NEGOTIATED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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