Healthcare
March 19, 2020 / 8:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Curis Reports Fourth Quarter And Year-End 2019 Financial Results And Provides Business Update

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Curis Inc:

* CURIS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* Q4 LOSS PER SHARE $0.26

* DISCONTINUING FIMEPINOSTAT-VENETOCLAX COMBINATION STUDY

* PRIORITIZING RESOURCES FOR CA-4948 AND CI-8993 CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAMS

* ENTERED INTO A COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH ASPIRE CAPITAL

* QTRLY TOTAL REVENUES, NET $3.3 MILLION VERSUS $2.8 MILLION

* QTRLY NET LOSS PER COMMON SHARE $0.26

* EXPECTS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS & INVESTMENTS SHOULD ENABLE CO TO MAINTAIN PLANNED OPERATIONS INTO H2 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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