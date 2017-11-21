BRIEF-Custom Solutions changes its name to Qwamplify‍​

Nov 21 (Reuters) - CUSTOM SOLUTIONS SA:
* GROUP WILL POST STRONG GROWTH IN 2017 THANKS TO ITS ACQUISITIONS
* H2 RESULTS TO BE STRONGLY IMPACTED BY SIGNIFICANT DECLINE IN ITS HISTORICAL ACTIVITIES
* H2 RESULTS TO BE STRONGLY IMPACTED BY RISE IN DIGITAL AND COMMERCIAL INVESTMENTS
* ONCE AGAIN FORECASTS DOUBLE-DIGIT REVENUE GROWTH IN 2018 IN FRANCE AND EUROPE
* 2018 RETURN TO ORGANIC GROWTH SHOULD BE ACCOMPANIED BY STRONG GROWTH IN OPERATIONAL RESULTS Source text: bit.ly/2znwSNB Further company coverage: (Gdynia Newsroom)