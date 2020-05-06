BRIEF-CVS Health Says First Quarter Total Same-Store Sales Rose 9%

May 6 (Reuters) - CVS Health Corp:
* CVS HEALTH REPORTS FIRST QUARTER RESULTS, PROVIDES UPDATE ON COVID-19 RESPONSE 2020 FULL YEAR EPS GUIDANCE REMAINS UNCHANGED
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.63 — REFINITIV IBES DATA
* WITHDRAWING PREVIOUSLY ISSUED 2020 ADDITIONAL DETAILED GUIDANCE EXCEPT FOR EPS, ADJUSTED EPS & CASH FLOW FROM OPERATIONS
* TOTAL PHARMACY CLAIMS PROCESSED INCREASED 12.4% ON A 30-DAY EQUIVALENT BASIS FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31
* PRESCRIPTIONS FILLED GREW 8.2% ON A 30-DAY EQUIVALENT BASIS FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.02 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: