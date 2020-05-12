BRIEF-Cyclacel Pharma Reports Quarterly Loss Per Share Of $1.48

May 12 (Reuters) - Cyclacel Pharmaceuticals Inc:
* CYCLACEL PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC - AS OF MARCH 31, 2020, CASH AND CASH EQUIVALENTS TOTALED $8.9 MILLION, COMPARED TO $11.9 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2019
* CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $1.48
* CYCLACEL PHARMACEUTICALS-SEES CASH RESOURCES AS OF MARCH 31, WITH NET PROCEEDS FROM APRIL FINANCING WILL FUND CURRENTLY PLANNED PROGRAMS THROUGH 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: