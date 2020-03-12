BRIEF-Cymabay Reports Q4 Loss Per Share $0.43

March 12 (Reuters) - Cymabay Therapeutics Inc:
* CYMABAY REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR END 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.39 — REFINITIV IBES DATA
* RECORDED A $5.1 MILLION RESTRUCTURING CHARGE DURING Q4 WHICH INCLUDES $2.9 MILLION OF EMPLOYEE SEVERANCE COSTS
* INVESTIGATING UNEXPECTED FINDINGS FROM PHASE 2B STUDY OF SELADELPAR IN NASH
* CYMABAY THERAPEUTICS - EVALUATING ALL POTENTIAL STRATEGIC ALTERNATIVES TO MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE AND IMPLEMENTING COST CONTAINMENT EFFORTS Source text for Eikon: Further company coverage: