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Market News
March 29, 2018 / 8:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cyrusone Announces New $3.0 Bln Unsecured Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Cyrusone Inc:

* CYRUSONE INC. ANNOUNCES NEW $3.0 BILLION UNSECURED CREDIT FACILITY

* CYRUSONE INC - $1.0 BILLION INCREASE IN TOTAL SIZE OF FACILITY WITH EXTENDED MATURITY DATES, LOWER BORROWING RATES

* CYRUSONE INC - NEW AGREEMENT CONSISTS OF A $1.7 BILLION REVOLVING CREDIT FACILITY

* CYRUSONE INC - REVOLVING CREDIT FACILITY IN AGREEMENT INCLUDES $750 MILLION MULTICURRENCY BORROWING SUBLIMIT, TERM LOAN COMMITMENTS TOTALING $1.3 BILLION

* CYRUSONE - AGREEMENT ALSO CONTAINS ACCORDION ALLOWING CO TO OBTAIN UP TO $1 BILLION ADDITIONAL REVOLVING OR TERM LOAN COMMITMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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