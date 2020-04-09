Healthcare
April 9, 2020 / 10:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Cytodyn Says Patient With Covid-19 Exhibited Clinical Improvement After Treatment With Co's Investigational New Drug, Leronlimab

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Cytodyn Inc:

* CYTODYN - ANNOUNCED TODAY PATIENT WITH COVID-19 EXHIBITED CLINICAL IMPROVEMENT AFTER TREATMENT WITH CO’S INVESTIGATIONAL NEW DRUG, LERONLIMAB

* CYTODYN INC - HAS INITIATED ENROLLMENT IN A PHASE 2 RANDOMIZED CLINICAL TRIAL FOR MILD-TO-MODERATE COVID-19 POPULATION IN U.S.

* CYTODYN INC - ENROLLING IN A PHASE 2B/3 RANDOMIZED CLINICAL TRIAL FOR SEVERE AND CRITICALLY ILL COVID-19 POPULATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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